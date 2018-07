المتوسط- عبدالله عسكر

وقال المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، علي أبوراس:«إن الرسوم القضائية لا تتلاءم مع الواقع الحالي في ظل الأزمة المالية، حسب مواد ونصوص القانون 58 لسنة 2003».

يأتي ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق بعنوان «المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية – الأسباب والحلول».

وأوضح المستشار الدكتور الكوني عبودة أن أعمال الورشة لا تبحث في مسألة التمويل، وإنما في المشاكل التي نجمت عن القانون المتعلق بالرسوم القضائية خاصة عندما تم تعديل نظام القضاء وألغى المساعدة القضائية ومنحها لسلطة وزير العدل.

The post قاضٍ بـ«استئناف طرابلس»: الرسوم القضائية لا تتلاءم مع أزمة البلاد المالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية