هذا موعد تركيب الإنارة بطرق و شوارع طبرق

عقد صباح اليوم في مقر الشركة العامة للكهرباء بطبرق إجتماعًا موسعًا بحضور عميد بلدية طبرق ، و مدير الدائرة بطبرق ، ووكيل ديوان البلدية . وعلم مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بطبرق أن الإجتماع جاء لمناقشة مشروع إنارة الشوارع وستكون البداية غدا الإربعاء من جزيرة المرور إلى جزيرة شهداء البوستر بالطرق الرئيسية بالمدينة والتي ستنطلق في تركيب الإنارة في مختلف شوارع و طرق وأحياء مدينة طبرق . يذكر أن الإجتماع كان بحضور مندوب بلدية طبرق ، و رئيس قسم المشروعات ، و رئيس قسم الإنارة بالشركة العامة للكهرباء .

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