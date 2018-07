فرج الحاسي: “صنع الله” يخرف ويجب سجنه عقابا على جرائمه

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، فرج سعيد الحاسي، أن المؤسسة الموجودة في بنغازي، والتي يترأسها، هي المؤسسة الشرعية، وذلك لتبعيتها للحكومة المعترف بها من قبل مجلس النواب، الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد، بحسب قوله، لافتاً إلى أن قرار نقل المؤسسة إلى بنغازي صادر منذ فترة تولي، علي زيدان، رئاسة الحكومة.

وخلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، وجه الحاسي، دعوة لكل من يريد شراء النفط الليبي، للتواصل مع المؤسسة ببنغازي، مشدداً على التزام المؤسسة بالتوريد وتحملها كامل المسؤولية، مشيراً إلى ترحيب المؤسسة بمن كانت لهم تعاقدات سابقة مع مؤسسة النفط بطرابلس، وإلى تمتعهم بالأولوية في شراء النفط.

وشدد الحاسي، على استحالة تسليم الموانئ النفطية إلى، مصطفى صنع الله، مرة أخرى، قائلاً، “مصطفى صنع الله استلم الموانئ أكثر من مرة، ومتورط مع “الجضران” في الهجوم عليها، للتهرب من التزاماته التي تم الاتفاق عليها في اجتماع ميناء الزويتينة، وبالتالي هو مسؤول عن الدماء التي سالت والخسائر التي لحقت بثروات الليبيين والبيئة الطبيعية، والتي لم تثير غضبه، فبقاء النفط تحت الأرض، أفضل من استخراجه وتوجيه عوائده للميليشيات والإرهابيين، ليقتلوا الليبيين ويدمروا مقدراتهم”، لافتاً إلى سقوط ١٨٣ شخصاً.

وتعليقا على دعوة “صنع الله” إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات ليبية، قال الحاسي، هذه رقصة المذبوح، “صنع الله” غير وطني، وصار لاشيء، وأصبح مشكلة، ويخرف ويقول كلام لا يقبله عقل ولا منطق الليبيين”، مضيفاً أنه من الواجب محاسبته بسبب مسؤوليته عن هجوم الهلال النفطي، بالإضافة إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وأنه من المفترض أن يكون مكانه الآن داخل القفص، بحسب تعبيره.

وحول البيان الصادر عن الخارجية القطرية، والذي وصف الجيش الوطني بأنه “ميليشيا”، قال الحاسي، إن قطر هي من تساعد الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وتدعمهم بالأموال، وتسحب النفط الليبي وتدمر الصناعة عن طريق شراكتها مع شركة “بلين كور”، ولذلك فإن قطر هي المتهمة”

وأوضح، أن هجوم الجضران الأخير على الموانئ النفطية كان ضمن مخطط محاولة إضعاف وهدم قوات الجيش الوطني، مضيفا أن القوات المسلحة خط أحمر بالنسبة للشعب الليبي.

