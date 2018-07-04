منطقة الخليج تنفي خبر إعفاء آمر المنطقة من مهامه

نفى الناطق باسم منطقة الخليج العسكرية، حسن بن طاهر مساء اليوم الثلاثاء الأنباء المتداولة حول إعفاء آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة المراجع من منصبه وتكليف بديلاً له. وأوضح بن طاهر في تصريح خاص -” لبوابة افريقيا الإخبارية “- ان العميد خليفة امراجع لايزال يمارس مهام عمله كامر للمنطقة و إلى الآن لم يصدر قراراً رسمياً من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإعفاءه.

وأشار بن طاهر إلى ان آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع أكد على التزامه بتنفيذ الأوامر العسكرية في حال صدور أي قرار رسمي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية برئاسة المشير خليفة حفتر بهذا الخصوص . يشار الى ان بعض وسائل الإعلام المحلية كانت قد تداولت أمس الاثنين خبر إعفاء آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع من مهام منصبه و تكليف العميد فوزي المنصوري خلفاً له .

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