«اقتصاد الوفاق» يحذر المطاحن المخالفة بحرمانها من القمح

المتوسط:

نبهت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق،أمس الثلاثاء، المطاحن غير الملتزمة بحرمانها من الحصول على اعتمادات لتوريد القمح.

وطالبت الوزارة، المطاحن كافة بتعبئة إنتاجها من الدقيق في أكياس بوزن 50 كيلوجراما، وتوجيه كامل الإنتاج للتوزيع على المخابز العامة، تحت إشراف اللجان التابعة لنقابة المخابز والحرس البلدي.

جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس و عدد من المدن الليبية تشهد أزمة طاحنة في المخابز ؛ بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، و التي عجزت تلك المخابز عن الحصول على مخصصاتها منه.

