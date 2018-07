استئناف امتحانات الطلبة بمدينة العجيلات

المتوسط:

تستأنف مدينة العجيلات ، امتحانات الطلبة بالمدارس وذلك إثر عودة الهدوء الأمني إلى المدينة.

من جانبه أكد رئيس المجلس المحلي العجيلات كمال زايد، أمس الثلاثاء في تصريحات مرئية، أن مدينة العجيلات شهدت تدهورا في الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين؛ جراء إلقاء القبض على رئيس اللجنة التسييرية من قبل جهاز البحث الجنائي صبراتة على خلفية تهم سابقة نسبت إليه، مبينا أن الجهود متواصلة لحل تلك الأزمة.

جدير بالذكر أن مدينة العجيلات شهدت اليومين الماضيين احتجاجات عدة وإغلاق الشوارع بسواتر ترابية، من قبل بعض الرافضين للقبض على رئيس اللجنة التسييرية.

