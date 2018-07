المتوسط :

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس،المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء في تونس، مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا ” جوشوا هاريس”، تطورات الأحداث الأخيرة بمنطقة الهلال النفطي و التي أسفرت عن إعلان حالة القوة القاهرة في كل من ميناء رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.

من جانبه،أعرب القائم الأمريكي لدى ليبيا، عن دعم حكومته للمساعي الرامية لإيجاد حلّ للأزمة الحالية في ليبيا، مؤكّدا على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل حكومته والمسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.

ودعا القائم الأمريكي لدى ليبيا، صنع الله إلى ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية في توزيع الإيرادات الوطنية، مشدّدا على أهمية القيام بإصلاحات فيما يخصّ إعداد الميزانية.

ووبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابس، خلال تدوينه لها، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، فأن صنع الله، استعرض خلال هذا اللقاء بعض الأنشطة التي قامت بها السلطات ورئيس المؤسسة الموازية في الشرق منذ بداية الأزمة، بما في ذلك المحاولة الجارية لإعادة تشكيل لجان إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو أمر يتعارض مع ما تنص عليه القوانين الليبية.

جدير بالذكر أن هاريس تولى منصبه هذا الأسبوع، خلفا للسيدة ستيفاني ويليامز، التي تم تعيينها من قبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، كنائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في ليبيا.

The post تفاصيل اجتماع «صنع الله» مع المبعوث الأمريكي الجديد بشأن تطورات الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية