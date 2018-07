المتوسط:

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “ناجي مختار”، أمس الثلاثاء، في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المقامة بالعاصمة طرابلس، تحت شعار “معا من أجل جيل قادر على مواجهة المخدرات”.

وطالب ناجي مختار، خلال كلمته بالاحتفالية، الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة بالتنسيق مع بعضها البعض بمختلف المناطق في الشرق والجنوب الليبي بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية.

The post نائب بالاستشاري يشارك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية