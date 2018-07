الخدمات العامة تناشد المواطنين بالحفاظ على نظافة العاصمة

المتوسط:

ناشدت الشركة العامة للخدمات بطرابلس، المواطنين بضرورة المحافظة على جمال العاصمة والتعاون وعدم رمي القمامة بشكل عشوائى وخلق تكدسات عشوائية تشوه المنظر العام.

وطالب مكتب الاعلام والتوعية بالشركة، المواطنين بالتوجه بكيس القمامة لاقرب حاوية لتجميع القمامة، منوهاً على المحال التجارية وأعمال الصيانة والبناء برمي مخلفاتهم بالمكب المرحلي ابوسليم.

ولفتت الشركة إلى أن الأضرار الصحية والبيئية التي لحقت بالسكان المحيطين بموقع المكب كانت سببا مباشرا في اقفاله حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، اضافة الى عدم توفر اقل الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية اللازمة لتشغيل المكب.

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منح، السبت الماضي، مهلة عشرة أيام لشركة الخدمات العامة طرابلس والشركات المساندة لها لإزالة القمامة من الشوارع وأماكن تجميعها، قبل اتخاذ إجراءات صارمة حيالها.

