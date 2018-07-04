حوادث الغرق في تزايد قبالة السواحل الليبية

لقي نحو 180 شخصا حتفهم او اعتبروا في عداد المفقودين اثر غرق ثلاثة مراكب خلال خمسة ايام في البحر الابيض المتوسط مع تسارع وتيرة مغادرة مهاجرين غالبيتهن من الافارقة ليبيا بعد اتفاق اوروبي لردع عمليات عبور مماثلة.

والثلاثاء، غرق زورق اخر ليعيد الى الاذهان ماساة الهجرة غير الشرعية. ولقي سبعة اشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وتم إنقاذ 123 آخرين بعد غرق قاربهم ليس بعيدا عن الساحل الليبي.

واكد قبطان سفينة تابعة للبحرية الليبية هو رامي غميض عدم التمكن من انتشال جثث خمسة مهاجرين لقوا حتفهم لدى وصول طاقم الانقاذ.

واشار الى العثور على طفلين فارقا الحياة على متن القارب دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم البحرية الليبية العميد ايوب قاسم اعلن لفرانس برس فجر الثلاثاء انقاذ 41 مهاجرا غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة سواحل بلاده الاحد.

وقال إن 41 مهاجرا نجوا من الموت لانهم كانوا يرتدون سترات نجاة وتم انقاذهم.

وبحسب إفادات الناجين، كان هناك 104 أشخاص على متن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي على مسافة نحو 50 كلم شرق طرابلس.

وأصبحت هذه المنطقة في الاشهر الماضية مركز الانطلاق الرئيسي للزوارق المطاطية المحمّلة بمهاجرين يجازفون بارواحهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر على أمل الوصول الى ايطاليا.

والجمعة تم انتشال جثث ثلاثة أطفال واعتبر حوالى مئة مهاجر بينهم نساء وأولاد في عداد المفقودين اثر غرق مركبهم قبالة سواحل القره بوللي، في حادث لم ينج منه سوى 16 مهاجرا جميعهم من الشبان.

والثلاثاء اعلن المسؤول في الهلال الاحمر الليبي محمد الإمام انه تم في الايام الثلاثة الاخيرة العثور على حوالى 20 جثة على شاطئ شرقي العاصمة طرابلس، مرجحا ان تكون هذه الجثث لمهاجرين قضوا غرقا وقذفت الامواج جثثهم الى الشاطئ.

وقصد مصور في وكالة فرانس برس المكان الثلاثاء حيث رأى اربع جثث طافية على سطح الماء او عالقة بين الصخور.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الأيام الأخيرة ترفع إلى ألف عدد الذين قضوا في المتوسط عام 2018

-12 زورقا من ايطاليا-

وقررت الحكومة الايطالية تقديم 12 زورقا سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول الى ايطاليا.

ونقل بيان رسمي عن وزير النقل دانيلو تونينيلي قوله “ندرك ان هذا لا يكفي، ومن الضروري العمل على استدامة هذا البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراضي الدولة الليبية الناشئة

وقد اشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي الى “زيادة مقلقة في عدد الوفيات في البحر قبالة السواحل الليبية”.

وقال إن “المهربين يستغلون يأس المهاجرين ورغبتهم في المغادرة قبل قيام أوروبا بمزيد من الحملات على طرق العبور في البحر المتوسط”.

وبعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة الهجرة، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية تنص على إنشاء “نقاط إنزال” للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة.

ويرى محللون أن هذه التسوية تسمح لقادة الدول الواقعة في الخطوط الأمامية بوجه تدفق المهاجرين بإنقاذ ماء الوجه، لكنه يبقى غامضا ولا يتضمن ما يكفي من التعهدات العملية للتوصل الى حل لهذه المسألة.

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