رغم الحظر … روسيا تقدم معدات للجيش الوطني الليبي

كشف موقع متخصص في أخبار الدفاع والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا دفنس»، أن روسيا بدأت في فتح جبهة جديدة لتقديم الخدمات اللوجستية العسكرية إلى ليبيا.

وبحسب الموقع، فأنه تم رصد صورة للسفينة الروسية (ألكسندر تكاشينكو )،التقطها مرصد مضيق البوسفور التركي”يوروك إيشيك”،في مضيق البوسفور ، والتي تقل عدد من المركبات العسكرية الروسية من نوع GAZ3308 Sadko ، وأنواع أخرى من المركبات وسيارات الإسعاف.

وأوضح الموقع، في تقرير له، أنه طبقا لمصادر روسية ، فأن هذه الكمية من الشحنات العسكرية تعد جزء من مخزون الجيش الروسي وليست جديدة.

وأشار الموقع، أن الشحنات العسكرية السابقة المحملة على السفينة الروسية (ألكسندر تكاشينكو ) ، قامت بمهمتها الأولى في ميناء طرطوس السوري ،إلا أن الموقع ذكر بأن تلك الدفعة الجديدة موجهة تلك المرة إلى الجيش الوطني الليبي.

وذكر الموقع أن روسيا ترغب تكرار السيناريو السوري مع قوات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في ليبيا، في ظل الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة بليبيا ، والتي كانت في خضم حرب أهلية منذ عام 2011 مما جعلها مجالًا حقيقيًا للتجريب للعديد من الجيوش في المنطقة.

