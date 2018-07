ضبط 7000 رأس غنم مصاب بأمراض بميناء الخمس

المتوسط:

أعلنت لجنة أزمة الوقود و الغاز عن بدء عمليات الرصد والمتابعة لكل السفن الموردة للمواشي للحد من تهريبها للدول المجاورة والتي تصل عبر موانئ الشرق والغرب .

وأفادت اللجنة في تدوينة لها، على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، اليوم الأربعاء، بأنه تم ضبط سفينة محملة بأًكتر من 7000 راس غنم بميناء الخمس يشتبه أنها مصابه بأمراض.

وأشارت اللجنة، بأن الجهات المعنية مديرية أمن الخمس والشرطة الزراعية ومكتب الصحة الحيوانية تواصل مهامها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لرفض تفريغ تلك الشحنة .

