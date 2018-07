الأعلى لشباب ليبيا يطالب الجهات المعنية بحل أزمة الدقيق

المتوسط:

طالب المجلس الأعلى لشباب ليبيا، أمس الثلاثاء، الجهات الاعتبارية والتنفيذية، إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدقيق في المخابز، محذرا إياهم من مغبة الاستهتار أو التهاون في ذلك الأمر، مما سيؤدي لحدوث أزمة إنسانية في الدولة.

ودعا المجلس، في بيان له أمس الثلاثاء، أطلعت المتوسط على نسخة منه، ممن أعتبرهم خيرين في هذا الوطن سرعة وضع الحلول العاجلة والسريعة للمساهمة في تخفيف الأزمة التي ترهق كاهل المواطن.

وأكد المجلس أنه يراقب عن كثب الأوضاع المعيشية والاقتصادية من نقص السيولة في المصارف وتأخر صرف المرتبات والمعاشات الأساسية، وارتفاع السلع التموينية والغذائية وعدم توفرها في الأسواق، مطالباً وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار والجهات الضبطية في الدولة سرعة التحرك وإيجاد حلول عاجلة لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

يذكر أن المجلس الأعلى لشباب ليبيا، أصدر اليومين الماضيين قراراً بتكليف منسقين عامين للمنطقة الشرقية والجنوبية لتسهيل تأسيس المجالس الفرعية والمحلية.

