اتحاد عمال ليبيا يطالب إيطاليا بالاعتذار عن تصريحات “إليزابيتا ترينتا”

أدان الاتحاد العام لعمال ليبيا تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية “إليزابيتا ترينتا”بشأن قيادة بلادها لليبيا، مؤكدا أن قيادة البلاد بيد الليبيين والقيادة العامة للقوات المسلحة فحسب.

واعتبر الاتحاد،أمس الثلاثاء في بيان له، أن تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية تنم عن أحلام إيطالية قديمة في الداخل الليبي ، مطالبا اتحاد نقابات إيطالية ومسؤول القطاع الدولي بالاتحاد العام لنقابات إيطالية بمخاطبة الحكومة الإيطالية للاعتذار للشعب الليبي على تصريحات الوزيرة

جدير بالذكر أن وزيرة الدفاع الإيطالية، وجهت رسالة إلى السلطات الفرنسية مفادها أن بلادها هي الدولة القادرة على قيادة الدولة الليبية وأن القيادة بيد ”إيطاليا” فيما يتعلق بالحالة الليبية.

