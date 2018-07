المتوسط :

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، أول أمس الأثنين، مع نائب رئيس البعثة من السفارة البريطانية بليبيا أنجس ماكي.

وتطرق الاجتماع، لبحث سبل التعاون بين ليبيا وبريطانيا فيما يخص فرص الاستثمار و دعم المؤسسة في مجالات عدة، فضلا عن مناقشة ملف الأرصدة الليبية في بريطانيا و التحركات الدبلوماسية العديدة من أجل الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة .

