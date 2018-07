«قزيط» يطالب أبعاد القطاع النفطى عن دائرة الصراع السياسي

المتوسط:

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبوالقاسم قزيط، مؤسستي النفط في طرابلس و بنغازي و حكومتي الوفاق و المؤقتة، بإبعاد القطاع النفطي عن صراع التجاذبات السياسية .

وأكد قزيط، في تصريحات مرئية أمس الثلاثاء، أن مطالب الجيش بترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس، واستبدال محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي تعد خطوة ضرورية إلا أنها لاتزال غير مدروسة، مشيرا بأن بعض مطالب القيادة العامة للجيش صحيحة.

وطالب قزيط، الجيش بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، محذرا إياهم من أن إجراءاتهم حيال المنشآت النفطية قد “تعرض البلاد للتدخل الخارجي.

