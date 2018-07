المتوسط:

استأنفت إدارة جامعة عمر المختار بمدينة درنة، أمس الثلاثاء، عملها بعد العودة إلى مقراتها، بعد أن تعرضت بعض كلياتها، وإدارتها العامة لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

هذا وتفقد وزير التعليم العالي بالحكومة المؤقتة عقوب عبد الله عقوب، مقر الجامعة من أجل الوقوف على احتياجات الجامعة من صيانة و ترميم .

The post استئناف العمل بجامعة عمر المختار في مدينة درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية