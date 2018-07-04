وزير الصناعة التونسي: نطمح أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع ليبيا 3 مليار دولار

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس سليم الفرياني خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة “اكسبراس” إن المنتدى الإقتصادي التونسي الليبي الذي ترأسه يوم الأحد غرة جويلية الحالي كان بمشاركة وفد اقتصادي يتكون من 70 رجل أعمال ومسؤولين في الحكومة التونسية .

وبين سليم الفرياني أن هذا المنتدى كان فرصة من اجل تعزيز العلاقات التونسية الليبية على المستوى الإقتصادي و السياسي و الديبلوماسي

وأكد سليم الفرياني أن التبادل التجاري بين تونس و ليبيا ،استرجع تدريجيا نسقه العادي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة ليبلغ 450 مليون دينار مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دينار السنة الحالية .

و أضاف الفرياني ” اذا تواصل النسق على ماهو عليه وتم دعم العلاقات سيفوق حجم التبادل التجاري بين تونس و ليبيا بحلول سنة 2020 ال3مليار دولار .

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