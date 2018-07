المتوسط:

أعلنت بلدية طرابلس عن بدء عمليات الصيانة و الترميم في عدد من شوارع العاصمة، في إطار حملة النظافة و العناية بشوارعها.

وقام عدد من الفنيين التابعين للبلدية، اليوم الأربعاء بأعمال صيانةللسياج المرن بطريق الشط والذي كان تلف بسبب الحوادث المرورية المتكررة .

