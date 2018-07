الرئاسي يأمر بحصر المباني المدمرة والمتضررة في مدينة تاورغاء

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،أمس الثلاثاء، قرارًا بحصر المباني المدمرة والمتضررة بمدينة تاورغاء.



ويحسب المجلس المحلى تاورغاء، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك،أمس الثلاثاء فأن القرار رقم (115) لسنة 2018، أسند مهمة حصر هذه المباني إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.



جدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء، الأحد الماضي، بدء دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرة الإنارة العامة ودائرة الديزل والطوارئ، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.

