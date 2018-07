داخلية الجزائر تطالب حاملي السلاح من ابنائها في ليبيا بالعودة

المتوسط:

ناشد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، من اسماهم الشباب الجزائري الحامل للسلاح في الخارج بتسليم أنفسهم، والاستفادة من الإجراءات القانونية الخاصة ضمن ميثاق المصالحة الوطنية.

وجاء نداء الوزير بدوي خلال زيارة، بتكليف من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إلى منطقة أرار الحدودية مع ليبيا، والتي كانت شهدت هجومًا إرهابيًا كبيرًا استهدف منشأة “تيقنتورين” الغازية بتوجيهات “المدعو الإرهابي” مختار بلمختار، مطالبا الشباب الجزائري الحامل للسلاح ما وراء الحدود الجزائرية في ليبيا بالعودة إلى بلادهم

