روسيا تقدم معدات للجيش الوطني الليبي

كشف موقع متخصص في أخبار الدفاع والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا دفنس”، عن أن روسيا بدأت في فتح جبهة جديدة لتقديم الخدمات اللوجستية العسكرية إلى ليبيا، وفقًا لصحيفة “المتوسط” الليبية، اليوم الأربعاء.

وبحسب الموقع، فأنه تم رصد صورة للسفينة الروسية “ألكسندر تكاشينكو”، التقطها مرصد مضيق البوسفور التركي “يوروك إيشيك”، في مضيق البوسفور، والتي تقل عدد من المركبات العسكرية الروسية من نوع “GAZ3308 Sadko”، وأنواع أخرى من المركبات وسيارات الإسعاف.

وأوضح الموقع، في تقرير له، أنه طبقا لمصادر روسية، فأن هذه الكمية من الشحنات العسكرية تعد جزء من مخزون الجيش الروسي وليست جديدة، مشيرًا إلى أنها موجهة إلى الجيش الوطني الليبي.

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