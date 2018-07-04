عميد بلدية درنة يجتمع بمدراء المصارف بالبلدية

عقد عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي يوم أمس الثلاثاء بمقر المجلس البلدي بباب طبرق اجتماعا مع مدراء المصارف التجارية درنة لبحث المشاكل والعراقيل التي يواجها القطاع المصرفي في مدينة درنة.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تنظيم آلية صرف السيولة في المصارف بشكل دوري بالتنسيق مع المجلس البلدي ومصرف ليبيا المركزي وتوفير الحماية التي تحتاجها المصارف بالتنسيق مع مديرية الامن درنة وضرورة العمل على عودة الحياة المصرفية إلى وضعها الطبيعي.

كما تم الاتفاق على تقديم كافة الخدمات المصرفية للمواطنين بكل يسر وسهولة والتنسيق مع إدارات المصارف لتوفير الخدمات الالكترونية التي يحتاجها المواطن للحصول على حاجياته الأساسية ومشترياته بواسطة الخدمة الالكترونية مثل خدمة ادفع لي بمصرف التجارة والتنمية والصكوك السياحية والموبي كاش وغيرها من الخدمات الالكترونية التي تساعد المواطن على تجاوز ازمة نقص السيولة التي تعاني منها المصارف في الوقت الحالي.

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