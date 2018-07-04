السراج يطّلع على نتائج إجتماع اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء كل من آمر قوات خفر السواحل العميد عبد الله تومية والمتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابعين لحكومته .

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي نتائج اجتماع اللجنة الليبية الايطالية المشتركة حيث قدم العميد تومية تقريراً بالخصوص .

وأشار التقرير الى اتفاق الجانبين الليبي والإيطالي على إقامة برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

و أضاف آمر قوات خفر السواحل أن البرامج تشمل التدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يسلم الجانب الإيطالي زورقين إلى قوات خفر السواحل الليبي فى طرابلس خلال الأيام القليلة القادمة.

المرصد – متابعات

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