احوال الطقس والبحر و درجات الحرارة اليوم الاربعاء 4 يوليو 2018 في أنحاء البلاد

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الأجواء تراجع درجات الحرارة لتصبح معتدلة على المناطق الساحلية ومناطق الخليج ومرتفعة نسبيا على مناطق الوسط والجنوب.

وفيما يلي التقرير:

مناطق الشمال الغربي

تشهد الاجواء في مناطق الشمال الغربي وفقا للتقرير سماء صافية الي ظهور بعض السحب الرياح شرقية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية بحيث تتراوح مابين 30 الي 34 درجة وتميل الي الارتفاع قليلا على الدواخل ومدن الجبل الغربي بحيث تتراوح مابين 37 الي 40 درجة.

مناطق الخليج

وتسود حالة الطقس في مناطق الخليج سماء صافية ورياح شرقية الي شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة على المدن الساحلية وتميل الي الارتفاع قليلا على الدواخل بحيث تتراوح مابين 31 الي 34 درجة وتصل في اجدابيا الي 38 درجة.

مناطق الشمال الشرقي

بينما تشهد اجواء مناطق الشمال الشرقي سماء صافية الي ظهور بعض السحب الرياح شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية والجبل الاخضر وتميل الي الارتفاع قليلا على الدواخل بحيث تتراوح مابين 29 الي 34 درجة وتصل الي 38 درجة على الدواخل.

مناطق الوسط والجنوب

وتشهد اجواء مناطق الوسط والجنوب سماء صافية ورياح خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خاصة على على غدامس والحمادة بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 39 الي 45 درجة .

حالة البحر

بينما تكون حالة البحر وفقا للتقرير : رياح شرقية الي شمالية شرقية على الساحل الغربي والخليج الي شمالية غربية على الساحل الشرقي خفيفة الي معتدلة السرعة البحر على طول الساحل سيكون هادي الي خفيف الموج الي قليل الاضطراب احيانا على ساحل الخليج والساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح على طول الساحل مابين 0.75 الي 1.50 متر درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين 23 الي 24 درجة مئوية والرؤية جيدة.

والله اعلم

وفيما يلي درجات الحرارة على مختلف المناطق في انحاء البلاد: