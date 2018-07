إنقاذ 125 مهاجر غير شرعي وانتشال 6 جثث شمال القره بوللي

المتوسط – أحمد جمال

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابس – «الزورق رأس جدير»- من إنقاذ 125 مهاجرًا غير شرعيًا، من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 6 أطفال، و 28 إمراة كانوا على متن قارب مطاطي غارق، إضافة إلى انتشال 6 جثث كانت في القارب وحوله.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام والثقافة البحرية، التابع للقوات البحرية الليبية، عبر فيس بوك، أنه تم إنقاذ عددًا من المهاجرين غير الشرعيين باستعمال التنفس الصناعي من قبل طاقم الدورية.

كما عثر على قارب المهاجرين غير الشرعيين على بعد 8 ميل شمال قره بوللي، تم نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء السكة.

