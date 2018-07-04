طرابلس | الإدارة العامة لأمن السواحل ترسل عدداً من عناصرها للتدريب فى إيطاليا وتونس

ليبيا – غادر 21 عنصراً من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء لتلقي دورة تدريبية في إيطاليا وتونس تستمر لشهرين متتالين.

ومن المقرر وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أن يتلقى المتدربون خلال الدورة علوم الملاحة والهندسة والصيانة البحرية ضمن المرحلة الثالثة في إطار التدريب العملي والنظري على الزورق (300) .

وكان في توديع الطاقم بمطار امعيتيقة مدير الادارة العقيد بشير بنور سليمان ورئيس مكتب العمليات البحرية الرائد محمد النايض التابع لحكومة الوفاق.

النايض أكد على أنه بعد انتهاء دورة إيطاليا لمدة شهر ستعقبها دورة أخرى لمدة شهر آخر في تونس للتدريب العملي الزورق وستكون هناك مراسم تسليم واستلام بين وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية في تونس .

وأضاف بأن الطاقم سوف يقوم بجلب الزورق عن طريق البحر ليدخل الخدمة مباشرة في مكافحة الهجرة غير المشروعة والتهريب.

يذكر أن عملية الإيفاد التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي تأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير المشروعة من أجل رفع كفاءة عناصر الإدارة لأداء المهام الموكلين بها على أكمل وجه ، وفقاً لإعلام المجلس الرئاسي .

المرصد – متابعات