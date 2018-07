5 أسباب لارتفاع أسعار الدواجن.. و«اقتصاد الوفاق»: نتوقع تفاقم الأزمة

المتوسط

توقع محمد الزائدي، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق، استمرار أزمة ارتفاع أسعار لحوم الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة تجاوزت 5%.

وأرجعت جمعية حماية المستهلك استمرار ارتفاع أسعار لحوم الدواجن إلى عدد من الأسباب، منها عشوائية السوق المتمثلة في زيادة الطلب وقلة العروض، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج الذى يعتمد على الأعلاف المستوردة في ظل تعثر الاعتمادات، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح رئيس جمعية المربين، الشارف الأسود، أن تربية دواجن اللحوم تواجه عديد المشاكل أهمها نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب انتشار الأمراض الطبيعية وعدم قدرة المربين على توفير المتطلبات التشغيلية لتربية الدواجن، والتي أهمها الوقود.

وأكد «الأسود» أن هناك مجموعة من التجار الذين يتحكمون فى الأسعار بأكثر من طريقة منها الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى إغلاق جل مزارع تربية الدواجن ووجود لحوم بيضاء مستورد يدعي البائعين بأنها انتاج محلي.

