مصرف ليبيا المركزي يؤكد علي مكافحة غسيل الأموال

حدث مصرف ليبيا المركزي تعليماته بشأن مكافحة غسيل الاموال للمصارف التجارية وقد جاءت التعديلات الجديدة استجابةً للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وتطور الخدمات المصرفية محليا ودوليا.

ومن أبرز التعديلات الجديدة تعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر حيث ستلتزم المصارف بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال لديها بشكلٍ سنوي وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها.

وسيتم تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء والدول ونوعية المنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة وبحيث يتناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات المصرف ومستوى مخاطر غسل الأموال

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية