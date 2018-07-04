الشيباني: ضرورة انشاء مجلس للحبوب لحماية الأمن الغذائي

اقترح جمال الشيباني شعبان رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الاسعار انشاء مجلس مختص بالحبوب وقال موضحاً ارتفاع اسعار الدقيق مع نقص المعروض في السوق المحلي وايضا وجود مادة دقيق ذات مستوي ردئي يتطلب ضرورة انشاء كيان خاص بتوفير مادة الدقيق والتي تعتبر مؤشر مهم علي الأمن الغذائي الوطني.
ورأي ان تسند للمجلس مهام تكوين صناعة متكاملة لتخزين الحبوب وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان وكذلك شراء الحبوب ودعم زراعتها محليا وإيجاد مخزون احتياطي مناسب منه لمواجهة الظروف الطارئة.
واعتبر وجود كيان خاص بالحبوب علي غرار الكثير من الدول سينضم عمل مطاحن إنتاج الدقيق وسيتولى مهمة توزيع مادة الدقيق علي المخابز.
يذكر بأنه تنتشر اكثر من 250 مطحن للدقيق في كامل ربوع ليبيا .
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