البحرية الليبية تعلن إنقاذ 125 مهاجر وانتشال 6 جثث

أعلنت قوات البحرية الليبية، أمس الثلاثاء، إنقاذ عدد 125 مهاجر غير شرعي، من بينهم 6 أطفال، و 28 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي غارق، إضافة إلى إنتشال (6) جثث كانت في القارب وحوله.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابس – (الزورق رأس جدير) قامت بإنقاذ عدد من المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة باستعمال التنفس الصناعي من قبل طاقم الدورية، حيث تمت عملية اكتشاف القارب وبدء إنقاذهم تمت مع الساعة 07:00 صباحاً، وذلك على بعد (8) ميل شمال قره بوللي، وتم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء السكة.

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