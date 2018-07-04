السودان تُحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

حذرت وزارة الخارجية السودانية مواطني بلادها من السفر إلى ليبيا عبر المنافذ غير الرسمية، كما طالبتهم بضرورة الالتزام بقوانين استخراج أوراق الهجرة الرسمية الموثقة وعدم التورط مع جماعات الاتجار بالبشر.

وجاءت تحذيرات السفارة عقب غرق قارب هجرة غير قانونية بالقرب من شواطئ طرابلس، أسفر عن غرق عشرات الأشخاص بينهم من كان يحمل الجنسية السودانية.

ويُلقي مئات السودانييون وغيرهم كثيراً من الجنسيات الأفريقية أنفسهم بقوارب الهجرة غير القانونية المطاطية والمُتهالكة التي تخرج من السواحل الليبية متجهة إلى شواطئ أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

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