إنقاذ أكثر من مئة مهاجر غير قانوني قبالة القره بوللي

القره بوللي-العنوان

تمكنت دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ 125مهاجرا غير قانوني من بينهم 6 أطفال و28 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي غارق، إضافة إلى انتشال 6 جثث كانت في القارب وحوله.

وتأتي هذه العملية في ظل تسارع وتيرة مغادرة مهاجرين غالبيتهم من الأفارقة ليبيا بعد اتفاق أوروبي لوقف عمليات عبور مماثلة.

وقالت البحرية الليبية إنه تم إنقاذ عدد من المهاجرين باستعمال التنفس الصناعي من قبل طاقم الدورية.

وبحسب إفادة المهاجرين فإن غرق قاربهم حدث بعد خروجهم بنحو ساعة من نقطة انطلاقه، في حين تم كشف غرقه وبدء إنقاذهم من قبل البحرية بعد حوالي 4 ساعات، وذلك على بعد 8 أميال شمال منطقة القره بوللي.

وأصبحت منطقة القره بوللي شرقي طرابلس خلال الأشهر الماضية مركز الانطلاق الرئيس للزوارق المطاطية المحمّلة بمهاجرين يجازفون بأرواحهم على أمل الوصول إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا وخاصة إيطاليا.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية