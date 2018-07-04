الاتحاد الأوروبي يستجيب لضغوط اللجنة الليبية لحقوق الإنسان

أكدت المفوضية الأوروبية، أنه انطلاقا من “القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية”، فأن الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقا عمليات إعادة لمهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية.

وقالت الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود، في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية، “نحن ندرك جيداً الوضع اللاإنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم”، كما أن “هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا”.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كانت قد أعربت في وقت سابق عن انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العاصمة طرابلس، مؤكدة على رفضها الكامل لهذه التصريحات التي قالت إنها المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس.

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