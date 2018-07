«الوفاق» تقرر 16 يوليو لاختيار رئيس ونائب لوحدة تمكين المرأة

المتوسط – أحمد جمال

قررت اللجنة المكلفة باختيار رئيس ونائب وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق، أن يكون يوم 16 يوليو القادم موعدا لإجراء المقابلة الشخصية وإخطار المتقدمات اللاتي انطبقت عليهن الشروط والبالغ عددهم 24، امرأة بالموعد من أصل 71 تقدمن لنيل المنصبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس رئاسة الوزراء بطرابلس، أمس الثلاثاء، برئاسة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، لدراسة وتقييم السير الذاتية للمتقدمات اللائي تنطبق عليهن الشروط والمعايير الخاصة بالترشح لهذين المنصبين.

شارك في الاجتماع، وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، الدكتورة إيمان بن يونس، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، والطاهر السني، ومستشار الشؤون الخدمية للنائب أحمد معيتيق والدكتورة هند شوبار.

يذكر أن وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، تم تشكيلها بقرار المجلس رقم (210) لسنة 2016.

