الثني : مصرف ليبيا المركزي فى طرابلس جعل من النفط نقمة على الليبيين

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء اجتماعاً مع رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة التابعة للحكومة.

الثني بحث بحسب إيجاز صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير عمل هذه المؤسسات والهيئات والمصالح العامة طيلة المدة الماضية وعملها على تنفيذ مشاريع الحكومة في مختلف مدن ومناطق البلاد بما يكفل تقديم الخدمة للمواطن.

وأثنى رئيس الحكومة على عمل هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ودور القيادة العامة في تحرير درنة ودحر المليشيات من منطقة خليج السدرة ورأس لانوف و تسليم الموانئ للسلطة المدنية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة وفقا للقانون ، بحسب نص الإيجاز .

الثني أوضح أن الحكومة تعاني أزمة مالية منذ أول يوم منحت فيه الثقة ومن حصار ماوصفها بالميليشيات السياسية والحزبية التي تسيطر على مركزية القرار والمال في طرابلس.

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن ما يقوم به المصرف المركزي فى طرابلس من منع تمويل كل المدن الخاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة سبب الأزمة الخانقة للحكومة.

وقال : “إننا لا نسعى لتقسيم البلاد و الانفراد بصرف إيرادات النفط وإنما لضمان التوزيع العادل وتجفيف منابع الإرهاب و المليشيات التي تمول من إيراد النفط معتبرا أن النفط أصبح نقمة على المواطن بدلاً من أن يكون مصدر دخل لضمان حياة كريمة مستقرة للمواطنين”.

وتركز حديث رئيس الحكومة المؤقتة خلال اللقاء على حث كافة المؤسسات والهيئات باتباع طريق التقليل من الانفاق و ضبط الإجراءات القانونية و الإدارية و المالية لضمان إيصال الخدمة للمواطن و الحفاظ على المال العام.

وطالب الثني بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتقديم المطالبات من حيث التوزيع الشهري لكل مطالبات مالية و البدء في إيجاد حلول لمسألة إيجار المقرات العامة و إيجاد بدائل مملوكة للدولة و البدء في صيانتها بأسرع وقت ممكن.

رئيس الحكومة المؤقتة أوضح أن صرف الحكومة لا يتعدى 6.5 مليار منها 4.5 مليار تتمثل في مرتبات المواطنين العاملين في نطاق سيطرتها .

المرصد – متابعات

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