المتوسط- عبدالله عسكر

قدمت المنظمة الدولية للهجرة «IOM Libya»، اليوم الأربعاء، مساعدات غير غذائية للمهاجرات غير الشرعيات من نزيلات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس طريق السكة.

وقال الملازم أول حسني أبوعيانة، رئيس مكتب الإعلام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس «إن المنظمة الدولية نظمت حملة وقائية ضد مرض الجرب، قدمت من خلالها إعانات غير غذائية للنزيلات».

The post حملة وقائية ضد «الجرب» بجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية