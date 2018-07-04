داخلية الوفاق: وجود قاعدة إيطالية عسكرية في غات مجرد “ترهات”

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الشائعات عن وجود قاعدة عسكرية إيطالية قرب مدينة غات واصفة إياها ” بالترهات”

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن حكومة الوفاق لها ثوابت واضحة وترفض توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، ولا تسمح بوجود أي عناصر عسكرية اجنبية تحت أي مسمى، موضحة أن مراكز إيواء المهاجرين مؤقتة لحين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت الوزارة أن هناك تعاونا مع ايطاليا بخصوص مكافحة الهجرة غير القانونية تشمل برامج لتأمين الحدود، مشيرة إلى أن منطقة غات ستكون من أهم المناطق الحدودية التي سيتعزز تأمين الحدود فيها باعتبارها منطقة عبور مستهدفة من عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

يذكر أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيني بيروني، نفى الأحد الماضي الأخبار المتداولة حول عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية أو تنفيذ عمليات عسكرية في الجنوب الليبي.

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