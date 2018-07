تعليم البوانيس يناقش تجهيزات إجراء امتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط – أحمد جمال

عقد مراقب تعليم البوانيس مصطفى بشير، اجتماعًا تشاوريًا أمس الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 على مستوى بلدية وادي البوانيس.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية وادي البوانيس عبر فيس بوك، أن الاجتماع ضم كلا من رئيس قسم الامتحانات بتعليم البوانيس فتحي جبريل، ومدير المعهد المتوسط للمهن الشاملة بسمنو، عكاشة فرج ورئيس قسم التشغيل والصيانة التابع لكهرباء البوانيس أبوالقاسم أبوهديمة، وبدر أحمودة مندوب عن مديرية أمن البوانيس.

وتناول الاجتماع ومدى إمكانية تأمين المقر الذي ستجرى فيه هذه الامتحانات وتوفير النواقص من كراسي وطاولات وقرطاسية وغيرها من الأشياء التي قد يحتاجه اللجان المشرفة على الامتحانات والطلبة خلال فترة الامتحانات، هذا وسيتقدم للامتحانات قرابة ستة وسبعون طالب وطالبة على مستوى البوانيس.

