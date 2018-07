‏أفاد مصدر عسكري في تصريحات خاصة لـ«المتوسط» إفراج القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن عن الرائد محمود الورفلي ووصوله إلى مدينة ⁧‫بنغازي⁩ قادما من مدينة المرج.

