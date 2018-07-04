البرلمان العربي يصوت على هذا القرار بشأن ليبيا

صوت البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار الصادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، حول ملف قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون تقدم به بعض أعضاء المجلس في شهر أكتوبر 2017، ويقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا، ليبيا بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.

وأكد مشروع قرار البرلمان على أن مشروع قرار مجلس العموم البريطاني يفتقد إلى السند القانوني ويعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، كما أنه من الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات كما تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقرر البرلمان في قراره تكليف لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بمتابعة مشروع القانون الذي تم تأجيله في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر 2018، كما سيبدأ البرلمان خلال الفترة المقبلة في دراسة إعداد مشروع قانون عربي موحد لمطالبة المملكة المتحدة لتقديم اعتذار رسمي لشعوب الدول العربية التي احتلتها واستغلت ثرواتها وأعاقت التنمية فيها ومطالبة المملكة المتحدة بالتعويضات عن جرائمها التي ارتكبت ضد الإنسانية في هذه الدول وما تبعها من أضرار جسيمة مادية ومعنوية طالت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

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