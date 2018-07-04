مشائخ وأعيان وأهالي درنة يؤكدون تأييدهم لمجلس النواب

أعلن مجلس مشائخ واعيان وحكماء وأهالي مدينة درنة “تأييدهم وتبعيتهم للجهة الشرعية والممثل الوحيد للدولة الليبية وهي مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة منه”.

وأكدوا في بيان لهم تسلمت “بوابة افريقيا الاخبارية” نسخه منه “دعمهم للقيادة العامة بقيادة المشير اركان حرب خليفة حفتر وتهانيهم لها وكل افراد الجيش الليبي من ضباط وجنود وقوة مساندة لتحرير مدينة درنة من الجماعات الارهابية”.

كما هنأ أعيان ومشايخ درنة القوات المسلحة وقيادتها بـ”تحرير الهلال النفطي من الجماعات الارهابية المتحالفة مع العصابات الاجرامية والمرتزقة الاجانب” وفق تعبيرهم.

وأعلن مشائخ وحكماء واعيان وأهالي مدينة درنة عن “تأييدهم ودعمهم لقرار القائد العام القاضي بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط الرئيسية ببنغازي التابعة للحكومة المؤقتة لتحرير مقدرات الشعب الليبي ومصدر قوته الوحيد من هيمنة المليشيات المسلحة الارهابية التي حرمتهم من ابسط حقوقهم في العيش الكريم” وفق نص البيان.

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