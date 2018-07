وزير «تعليم الوفاق» يلتقي مجلس إدارة «أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا»

المتوسط:

اجتمع وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد النوير بمدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور فيصل العبدلي ومجلس إدارة الهيئة المكون من مديري المراكز البحثية التابعة لها.

واستمع الوزير والوكيل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة للمقترحات المقدمة من مديري المراكز البحثية، وبحث كيفية الاستفادة من الخبراء والباحثين للربط بين الجامعات الليبية والمراكز البحثية.

