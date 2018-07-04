"قوة حماية سرت" تنفي وجود تحشيدات بالمدينة

نفت ما يسمّى بـ”قوة حماية وتأمين مدينة سرت” ما تداول من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تحشيدات داخل المدينة.

وقالت القوة في بيان لها اليوم، إنها “مسؤولة عن حماية وتأمين سرت المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي نلتزم بالمهام المسندة إليها في هذا القرار دون أي تجاوز لها” وفق تعبيرها.

مؤكدة أن “كل دوريات القوة تقوم بعمليات تأمين المدينة وضواحيها وتمشيط الأودية لملاحقة فلول داعش والعصابات الإجرامية” على حدّ قولها.

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