بدائل لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور والنواب يرفض

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الأربعاء، إن أعضاء الدستور اقترحوا عدة بدائل بعد مماطلة مجلس النواب في إصدار قانون للاستفتاء على الدستور، وقوبلت بالرفض.

وأوضحت عمران في تصريح للرائد، أن البدائل التي قدمت للنواب هي تفويض المفوضية العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على الدستور أو يصدر المجلس الرئاسي قانون استفتاء بمرسوم رئاسي، مشيرة إلى أن بعض الرافضين لهذه البدائل متخوفين من الانقسام، وكسر صلاحياتهم.

يشار إلى أن مشروع الدستور قدم في يوليو الماضي إلى مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء عليه، ولكن النواب لم يصدروا القانون حتى الآن.

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