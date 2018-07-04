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المؤقتة تقرر إنشاء إذاعة مسموعة محلية بمدينة درنة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-درنة

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي  حاتم العريبي قرار يقضي بإنشاء إذاعة مسموعة محلية بمدينة درنة وذلك عقب إعلان تحرير المدينة من قبل الجماعات الإرهابية بفضل القوات المسلحة العربية الليبية.
ووفقا لقرار مدير عام المؤسسة رقم 58 لسنة 2018 ميلادي، فإن العريبي أنشأ (إذاعة درنة المحلية) المحلية على أن تكون تبعيتها للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي.
وستبث إذاعة درنة المحلية على الموجة القصيرة FM على التردد (99.9).
وبموجب القرار ذاته ، فقد كلف الإعلامي طه اجويدة بوبكر بوبيضة بمهام مدير هذه الإذاعة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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