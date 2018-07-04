مؤسسة النفط بنغازي توجه هذه الدعوة للمجتمع الدولي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي تورط ما أسمته بـ”مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي في عمليات نهب منظمة لأموال الدولة”.

وقالت المؤسسة في بيان اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه انه “انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية موارد وثروات الشعب الليبي ووقف استنزافها من قبل جهات غير مسؤولة خاضعة لسيطرة المليشيات والجماعات المسلحة خاصة بعد ما كشف من معلومات حول حجم الإهدار والنهب الممنهج لثروات البلاد الذي وصل لحد غير مسبوق ولا يمكن التغاضي عنه وهو ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس”.

وأضافت المؤسسة أن “التقرير أشار إلى تورط مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي في عمليات نهب منظمة لأموال الدولة من خلال استخدام تهريب الوقود والاعتماد المستندية وبطاقات السحب والاتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجية عن الميزانية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح كقنوات لاختلاس المال العام”.

وتابعت المؤسسة “سعيا منا لعدم تجدد ما حصل من اعتداءات متكررة على المنشآت النفطية من قبل تحالف مليشيات إجرامية إرهابية ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط (وزارة الدفاع ) التابعة للمجلس الرئاسي فيها مما أسفر عن إزهاق المئات من أرواح المدنيين وأفراد الأمن والعاملين بالمواقع النفطية”.

وزادت المؤسسة” حرصا منا على سلامة المنشآت النفطية وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لها وعدم تحميل المؤسسة الوطنية للنفط أي أعباء إضافية غير مبررة من اجل مكاسب سياسية أو إرضاء لأطراف خارجية خاصة في ظل الوضع السيئ الذي تعاني منه حقول وموانئ الشركات النفطية والوضع المتردي للعاملين بكافة الحقول والموانئ النفطية”.

وقالت المؤسسة “إدراكا منا لحجم المعاناة المتزايدة التي لحقت بالمواطن الليبي نتيجة هذه السياسات غير الرشيدة التي فاقمت من تردي الوضع الإنساني وعمقت أثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.

وأكدت المؤسسة أنها “لن تتحرك من منطلق جهوي أو تتأثر بأي اصطفاف سياسي وإنما دافعها هو حماية مصالح الشعب الليبي ككل وضمان التوزيع العادل لثرواته وتمتع المجتمع الليبي بالرفاهية التي يتتحقها”.

وشددت المؤسسة على حرصها الكامل وسعيها للحفاظ على التزامات ليبيا القانونية تجاه الشركات والدول التي تربطها بها عقود ومصالح مشتركة إلا أنها لن تسمح باستمرار الوضع الراهن الذي يتسبب في تبديد أموال الشعب الليبي في مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية على حساب معاناة وبؤس الليبيين متمشيا مع مطالبات الفعاليات الشعبية حتى لو لزم الأمر إيقاف تصدير النفط بشكل تام.

ودعت المؤسسة “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع كل الأطراف من اجل التوصل لحلول عقلانية وعملية تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط وفي ذات الوقت تضمن الرقابة على عوائده وتوزيعها بشكل عادل ومتساو وبما يعزز رفاهية وسلامة واستقرار ليبيا والكف عن المواقف المنحازة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي بل تسهم في تعقيد إمكانية التواصل لحل سياسي اللازمة خاصة بعد ما أوردته التقارير الدولية والمحلية من حجم الفساد المستشري وغياب تام للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة الحاضنة لسلطة المجلس الرئاسي”.

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