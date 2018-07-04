الجيش يشكل لجنة تقصي حقائق محلية ودولية لهذا الغرض

قال المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري أن “جميع المعارك التي خاضها الجيش لمحاربة الإرهاب منذ انطلاق عملية الكرامة وحتى الان تهدف لتحقيق الاستقرار وتقرير الليبيين مصيرهم في وقت كانت تعبث فيه المليشيات بمقدرات الليبيين”.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أن “من بين مكاسب الجيش تحرير الموانئ النفطية من الإرهابيين في 2017 وتسليمها لمؤسسة النفط ، ومع ذلك لم تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد ومعيشة المواطن، مبينا انه اتضح في نهاية المطاف ان هذه الأموال تذهب إلى جيوب المليشيات وتمولهم بدعم المصرف مركزي طرابلس”.

وتابع أن “الجيش تمكن من السيطرة على الموانئ النفطية رغم تكرر محاولات اغتصابها ، وآخرها في يونيو ما تسبب في حدوث أضرار بالموانئ”.

وقال المسماري: “تقديرا من الجيش وحرصا على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين وتحقيق العدالة في توزيع العائدات، وحرصا على عدم توقف تصدير النفط نؤكد احترام وتفعيل القرارات مجلس النواب وفي مقدمتها تعيين محافظ للمصرف المركزي وتشكيل لجنة تقصي حقائق محلية دولية للتحقيق في الهجمات على الهلال النفطي ومصارف تصريف أموالها”.

وشدد المسماري على “استمرار الجيش في الدفاع عن الموانئ النفطية والالتزام بما ورد في مؤتمر باريس حتى إجراء الانتخابات”.

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