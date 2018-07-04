المؤتمر العام والجامع يرفض التدخلات الأجنبية في الملف الليبي

عقد المؤتمر الوطني العام والجامع (الليبي الليبي) اليوم، الأربعاء 4 جويلية 2018، مؤتمرا صحفيا بتونس بحضور أعضاء لجنته التحضيرية، وهم الأستاذ صبحي سلامة نائب الرئيس ود. مفتاح الميسوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية ود. عبد الله عثامنة رئيس لجنة السياسات والعلاقات العامة والأستاذ صالح أحزاز الجازوي ممثلّ اللجان الشبابية والناشط بالمجتمع المدني جمال الفلاح.

وأكد صبحي سلامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الأزمة الليبية قد اشتدت واستفحلت وطال أمدها نتيجة تعنّت الأطراف المتصارعة و التدخّلات الأجنبية بمختلف صورها التي عقّدت الوضع أكثر. وأشار إلى أن المؤتمر العام والجامع تواصل مع جميع الشرائح والكيانات المكوّنة للمشهد الليبي، مضيفا أن جميع الأطراف المذكورة أبدوا استعدادهم للمساهمة في حلحلة الأزمة وتفعيل التسوية الشاملة. ولفت سلامة إلى أن دور الأمم المتحدة كان ضعيفا إزاء الأزمة التي تشهدها بلاده، مشدّدا في المقابل على أن كل الفرقاء الليبيين سيجتمعون قريبا على كلمة سواء دون املاءات من أي طرف خارجي. ودعا سلامة الشعب الليبي إلى دعم المؤتمر العام والجامع من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و إحلال السلام في البلاد.

من جانبه، وجّه د. مفتاح الميسوري رسالة إلى جميع الأطراف الخارجية، سواء كانت منظمات اقليمية، أو دولية، أودول جوار قريبة، أو بعيدة، أو غيرها، مفادها أن المؤتمر العام والجامع يرفض رفضا باتّا كل تدخّل خارجي في الملف الليبي. وأوضح الميسوري أن المؤتمر العام والجامع كممثّل للشعب الليبي يثمّن كل نصيحة أو تقديم مشورة من الخارج، إلا أنه يرفض كل تدخّل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي لبلاده بصفته بلد مستقل وصاحب سيادة على أراضيه وقراره. وشدّد الميسوري على أن الشعب الليبي يتفهّم ضرورة تبادل المصالح مع كافة الدول الأجنبية، كما يؤمن بضرورة التعاون مع كل الجهات، إلا أنه في المقابل لا يمكن أن يتغاضى عن أيّة محاولات أجنبية للتدخّل في شؤونه الداخلية. وأوضح أن مهمة البعثة الأممية في ليبيا وإسهامات الدول الأجنبية الأخرى لا يجب أن تتعدّى حدود المساعدة والمشورة في إيجاد حلّ للأزمة. كما دعا الميسوري كافة الشعب الليبي لدعم المؤتمر العام والجامع ودعم الحوار الداخلي وعدم مؤازرة فئة دون أخرى من أجل تحقيق السلام في البلاد. وأكد أن المؤتمر العام والجامع يعتبر الحل الوحيد المتاح الان لجميع الليبيين من أجل إنهاء الأزمة وتفعيل المصالحة الوطنية الشاملة، مبينا في الأثناء أن المؤتمر العام والجامع يقدّم لليبيين حلا سلميا مبنيا على أسس اتفاق الصخيرات الذي هو قابل للتعديل والتحوير وفق متطلّبات الليبيين ومقتضيات المرحلة، وفق تعبيره. وشدّد الميسوري على أن الأطراف الخارجية مدعوّة إلى تأييد توجّهات الشعب الليبي واحترام سيادته واستقلالية قراره، مضيفا أن أغلب مكونات الشعب الليبي تدعم بقوة المؤتمر العام والجامع.

أما صالح أحزار الجازوي، ممثّل اللجان الشبابية في المؤتمر، فأشار إلى أن الشباب محور رئيسي في الصراعات التي تشهدها ليبيا، ويمثّلون الثروة الحقيقية للبلاد. ودعا الجازوي الشباب الليبي إلى النظر إلى مستقبل بلادهم، مؤكدا أنه بمقدور الشباب قيادة المرحلة. ولفت إلى أن ليبيا واحدة وتتّسع للجميع، وإلى أن المطالبة بالحقوق الشرعية تكون بالحوار والتفاوض وليس بالفوضى والحروب.

وأكد د.عبد الله عثامنة، من جانبه أن القضية الليبية هي أزمة مركّبة ومعقّدة ولا حلّ لها إلّا بحلّ سياسي سلمي داخلي بامتياز، مع عدم إغلاق نوافذ التعاون الدولي. وأضاف عثامنة أن ليبيا هي دولة غنية بالثروات ولكن شعبها يعاني العوز والفقر والإرهاب، مضيفا أن المؤتمر العام والجامع يعمل على أن يكون قفزة نوعية تساهم في حلّ الأزمة. وثمّن عثامنة مجهودات ووقوف تونس حكومة وشعبا إلى جانب الليبيين في المساهمة في حل الأزمة التي تشهدها بلادهم. وتابع بقوله: “في ليبيا توجد أطراف سياسية تتصارع على السلطة، وأطراف أخرى ضحية لهذا الصراع.. المؤتمر العام والجامع تواصل مع جميع مكوّنات المجتمع المدني في كل أنحاء البلاد دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، ودون إنحياز لأي كان “. وعقّب: “المؤتمر العام والجامع هو محاولة جادّة للحل وكل همّه هو الحل وتجاوز التواريخ من سبتمبر وفبراير وغيرها.. البلاد في حاجة إلى صحوة ضمير وشعلة أمل للمستقبل..سنركّز على العمل الداخلي للتحضير لمؤتمر عام في الداخل يجمع الجميع دون إقصاء إلا من أراد أن يقصي نفسه بنفسه.

وأكد عثمانة أن كل تدخّلات و إملاءات خارجية مرفوضة رفضا تاما من طرف المؤتمر العام والجامع الذي يرحّب مقابل ذلك بكل من يساهم بالجهد والمشورة في حلحلة الأزمة.

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