المسماري: القيادة العامة لن تعترض على الاتفاقيات النفطية مع الشركات العالمية وستنفذ قرارات النواب في مقدمتها تعيين محمد الشكري محافظاً للمركزي

بنغازي 04 يوليو 2018 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام والقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن القيادة العامة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

وأكد المسماري– في المؤتمر الصحفي الأسبوعي له مساء اليوم الأربعاء – أن أموال النفط الليبي تحولت إلى دعم الإرهاب عبر مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف أن القيادة العامة تسعى إلى تجفيف منابع تمويل الإرهابيين وتحقيق العدالة في توزيع الثروة وتوفير الدعم المالي للقوات المسلحة العربية الليبية التي ضحت في أكثر من مرة لتحرير الموانئ.

وبشأن اتفاق باريس، أكد عميد أحمد المسماري التزام القيادة العامة بمخرجات الاجتماع ودعمها للعملية السياسية حتى إجراء الانتخابات.

وشدد على أن القيادة العامة لن تعترض على الاتفاقيات النفطية مع الشركات العالمية، وستنفذ قرارات النواب وفي مقدمتها تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي.

وكان مجلس النواب انتخب الشكري محافظا للمصرف المركزي في شهر ديسمبر 2017، في حين عارضت الأجسام الموازية غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس الخطوة . ( وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال